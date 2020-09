Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Robert lascia il Fürstenhof | ecco perché…

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 25 settembre 2020) Grande colpo di scena in arrivo dalla Germania! Dopo la partenza di personaggi amatissimi come Eva (Uta Kargel), Natascha (Melanie Wiegmann), Linda (Julia Grimpe) e Paul (Sandro Kirtzel), leufficiali sulle prossime puntatedid’amoreno intendere che potremmo presto dire addio anche ad un altro personaggio…Leggi anche: NERO A METÀ 2,quarta puntata di lunedì 28 settembreinfatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!d’amore,puntate: Eva, che si consola con Vanessa Evae parte, ...