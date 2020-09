Tante novità in arrivo per Tiziano Ferro, già sul set del nuovo video (Di venerdì 25 settembre 2020) Tante novità sono in arrivo per Tiziano Ferro: lo annuncia l’artista sui social. Attualmente in radio con il singolo Rimmel, cover del brano di Francesco De Gregori, Tiziano Ferro ha in programma il rilascio dell’album Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri, che arriverà nei negozi e in digitale il prossimo 6 novembre. Il suo primo album di cover contiene brani della storia della musica italiana particolarmente significativi per l’artista di Latina, che ha voluto ricantarli per inserirli nel progetto in uscita a novembre, in concomitanza con il documentario Ferro. Oggi, Tiziano Ferro ha condiviso uno scatto sui social dal set del nuovo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)novità sono inper: lo annuncia l’artista sui social. Attualmente in radio con il singolo Rimmel, cover del brano di Francesco De Gregori,ha in programma il rilascio dell’album Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri, che arriverà nei negozi e in digitale il prossimo 6 novembre. Il suo primo album di cover contiene brani della storia della musica italiana particolarmente significativi per l’artista di Latina, che ha voluto ricantarli per inserirli nel progetto in uscita a novembre, in concomitanza con il documentario. Oggi,ha condiviso uno scatto sui social dal set del...

