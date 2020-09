Tamponi Rapidi, il Lazio ha Iniziato a Farli Nelle Scuole (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 24 settembre il Lazio ha dato il via ai Tamponi Rapidi Nelle Scuole. L’Unità di Crisi regionale comunica che “il primo intervento è stato programmato nel liceo scientifico Vian ad Anguillara“. “È stata inviata dalla direzione dell’istituto una circolare ai genitori per raccogliere l’adesione volontaria al test che è stata molto buona. Da domani mattina … Leggi su youreduaction (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 24 settembre ilha dato il via ai. L’Unità di Crisi regionale comunica che “il primo intervento è stato programmato nel liceo scientifico Vian ad Anguillara“. “È stata inviata dalla direzione dell’istituto una circolare ai genitori per raccogliere l’adesione volontaria al test che è stata molto buona. Da domani mattina …

Trenta minuti appena per conoscere se si è negativi o positivi al virus Sars-Cov-2. Non attraverso un test sierologico, ma proprio dal tampone naso-faringeo. Possibile? Sì ed è questo l’obiettivo di u ...

Ecco il piano di prevenzione anti coronavirus di Treviso: obiettivo, non chiudere le scuole

Via libera quindi all’acquisto di 480 mila test rapidi antigenici, una fornitura imponente per affrontare una stagione fredda che sarà caldissima sul fronte del coronavirus. Questa modalità di screeni ...

