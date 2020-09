Super cashback: come funziona il rimborso fino a 3mila euro per chi usa di più la carta (Di venerdì 25 settembre 2020) Tremila euro di “Super cashback” per i primi 100mila cittadini che usano maggiormente la carta di credito: per questo meccanismo conterà il numero di operazioni e non la cifra, per cui cinque caffè equivarranno a cinque borse di lusso. Spiega il Corriere: In serata Palazzo Chigi ha anche chiarito ulteriormente le norme sui pagamenti elettronici, per cui ha stanziato 3 miliardi di euro l’anno. «Chi partecipa all’iniziativa beneficerà del 10% di cashback, cioè un rimborso del 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica. Con un massimale di spesa di 3mila euroequindi con un rimborso cashback massimo di 300 euro (cifra che ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Tremiladi “” per i primi 100mila cittadini che usano maggiormente ladi credito: per questo meccanismo conterà il numero di operazioni e non la cifra, per cui cinque caffè equivarranno a cinque borse di lusso. Spiega il Corriere: In serata Palazzo Chigi ha anche chiarito ulteriormente le norme sui pagamenti elettronici, per cui ha stanziato 3 miliardi dil’anno. «Chi partecipa all’iniziativa beneficerà del 10% di, cioè undel 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica. Con un massimale di spesa diequindi con unmassimo di 300(cifra che ...

