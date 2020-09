Studenti in piazza a Roma: “Piano per le scuole fallimentare, ci ascoltino”. Manifestano anche gli universitari: “Soldi Recovery siano per istruzione” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Siamo in piazza perché a causa del covid il 13% degli Studenti ha abbandonato la scuola e il piano di riapertura è stato completamente fallimentare. Servono risposte”. Così, Alessandro, studente, ha motivato la sua discesa in piazza per protestare in a Montecitorio contro l’avvio del nuovo anno scolastico. In piazza anche diversi universitari che hanno sottolineato le mancanze anche del mondo accademico: “Ci sono problemi sulla riapertura e sul funzionamento delle strutture. La situazione è drammatica. C’è il Recovery Fund, bisognerebbe usarlo per l’istruzione”. Senza dimenticare, come lamentano in molti, che a causa delle misure anti-Covid sono venuti meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Siamo inperché a causa del covid il 13% degliha abbandonato la scuola e il piano di riapertura è stato completamente. Servono risposte”. Così, Alessandro, studente, ha motivato la sua discesa inper protestare in a Montecitorio contro l’avvio del nuovo anno scolastico. Indiversiche hanno sottolineato le mancanzedel mondo accademico: “Ci sono problemi sulla riapertura e sul funzionamento delle strutture. La situazione è drammatica. C’è ilFund, bisognerebbe usarlo per l’istruzione”. Senza dimenticare, come lamentano in molti, che a causa delle misure anti-Covid sono venuti meno ...

