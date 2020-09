Storie Italiane, Francesca Barra: “Ha augurato ai miei figli di essere arsi vivi. Ora ho avuto giustizia” (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo stalker che l’ha a lungo perseguitata è stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi. E così Francesca Barra esulta: “Ho avuto giustizia“, le sue parole ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane. “Voglio che il mio caso diventi un precedente affinché chi si macchia di questi reati sappia che non la farà più franca, ha spiegato la giornalista ora nel cast di Tiki Taka, programma sul calcio condotto da Piero Chiambretti. “Quel funzionario pubblico non ha offeso e diffamato solo me, ma anche la mia bambina sostenendo che non fosse figlia del mio ex marito Marcello bensì del mio attuale compagno Claudio Santamaria. I miei figli sono stati minacciati, sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo stalker che l’ha a lungo perseguitata è stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi. E cosìesulta: “Hogiustizia“, le sue parole ospite di Eleonora Daniele nel salotto di. “Voglio che il mio caso diventi un precedente affinché chi si macchia di questi reati sappia che non la farà più franca, ha spiegato la giornalista ora nel cast di Tiki Taka, programma sul calcio condotto da Piero Chiambretti. “Quel funzionario pubblico non ha offeso e diffamato solo me, ma anche la mia bambina sostenendo che non fossea del mio ex marito Marcello bensì del mio attuale compagno Claudio Santamaria. Isono stati minacciati, sui ...

storie_italiane : Omicidio #Lecce, c’è un video del #killer in fuga? #storieitaliane @eleonoradaniele - lucilla171 : @storie_italiane @Rai1Official @samuelperon Buongiorno a tutti - storie_italiane : Tutto pronto per la diretta ! Segui @eleonora_daniele_official su @rai1official e @raiplay_official Ecco l’antepr… - LinkaTv : E' iniziato Rai 1 presenta Storie italiane su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - storie_italiane : Tutto pronto per una nuova puntata di #STORIEITALIANE insieme ad @eleonoradaniele seguici su @RaiUno e @RaiPlay in… -