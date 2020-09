Stasera Italia, il Talk show dedicato alla politica (Di venerdì 25 settembre 2020) Stasera Italia è una trasmissione televisiva in onda su Rete 4 in orario preserale. In linea di massima, inizia ogni sera a partire dalle ore 20.30 e tratta di approfondimento politico. Il programma si sta involando verso il fatidico traguardo delle 900 puntate, con la prima apparizione risalente al 9 aprile 2018. È prodotto dall’agenzia Videonews, con la regia di Franco Bianca nella versione dal lunedì al venerdì e di Donato Pisani nel week-end e durante l’estate. Il format di Stasera Italia non è altro che una variante più pacata del precedente Dalla vostra parte. Quest’ultimo programma era stato chiuso perché accusato di adottare toni eccessivi. In ogni caso, l’approfondimento politico resta il tema focale di una ... Leggi su anticipazioni (Di venerdì 25 settembre 2020)è una trasmissione televisiva in onda su Rete 4 in orario preserale. In linea di massima, inizia ogni sera a partire dalle ore 20.30 e tratta di approfondimento politico. Il programma si sta involando verso il fatidico traguardo delle 900 puntate, con la prima apparizione risalente al 9 aprile 2018. È prodotto dall’agenzia Videonews, con la regia di Franco Bianca nella versione dal lunedì al venerdì e di Donato Pisani nel week-end e durante l’estate. Il format dinon è altro che una variante più pacata del precedente Dvostra parte. Quest’ultimo programma era stato chiuso perché accusato di adottare toni eccessivi. In ogni caso, l’approfondimento politico resta il tema focale di una ...

