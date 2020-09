Starbucks Roma: cambio di location per il nuovo store (Di venerdì 25 settembre 2020) Niente Starbucks store a Piazza Risorgimento. Il nuovo store aprirà infatti a Piazza San Silvestro. Una decisione presa a seguito del ridotto afflusso di pellegrini diretti nell’area di San Pietro. A gennaio era circolata la notizia dell’apertura del primo Starbucks di Roma di fronte alle mura Vaticane, all’interno della vecchia libreria Maraldi. La scelta del titolare del marchio in Italia era legata a l’imponente afflusso di visitatori che affollano ogni anno San Pietro e i Musei Vaticani. La trattativa si sarebbe pertanto interrotta con l’arrivo del Coronavirus. Lo store di Piazza San Silvestro secondo alcune voci, sarebbe stato il secondo locale del celebre marchio a dover aprire nella Capitale. Secondo la ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Nientea Piazza Risorgimento. Ilaprirà infatti a Piazza San Silvestro. Una decisione presa a seguito del ridotto afflusso di pellegrini diretti nell’area di San Pietro. A gennaio era circolata la notizia dell’apertura del primodidi fronte alle mura Vaticane, all’interno della vecchia libreria Maraldi. La scelta del titolare del marchio in Italia era legata a l’imponente afflusso di visitatori che affollano ogni anno San Pietro e i Musei Vaticani. La trattativa si sarebbe pertanto interrotta con l’arrivo del Coronavirus. Lodi Piazza San Silvestro secondo alcune voci, sarebbe stato il secondo locale del celebre marchio a dover aprire nella Capitale. Secondo la ...

HuffPostItalia : Starbucks sbarca a Roma. La catena USA aprirà i battenti in piazza San Silvestro - SkyTG24 : #Roma, apre il primo Starbucks in piazza San Silvestro - QuotidianPost : Starbucks Roma: cambio di location per il nuovo store - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Roma, apre il primo Starbucks in piazza San Silvestro - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Starbucks apre a #Roma in zona San Silvestro nel palazzo dell'Apple store -