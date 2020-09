Stadi, Speranza: «No al 25% della capienza, la priorità alla scuola» (Di venerdì 25 settembre 2020) «Non sono d'accordo» sulla capienza al 25% negli Stadi. «Penso che dobbiamo puntare le nostre energie sulle cose essenziali, non possiamo permetterci rischi impropri, in questo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 settembre 2020) «Non sono d'accordo» sullaal 25% negli. «Penso che dobbiamo puntare le nostre energie sulle cose essenziali, non possiamo permetterci rischi impropri, in questo...

Tg3web : Il ministro della salute Roberto Speranza al Tg3. L'OMS elogia il nostro Paese per come ha reagito alla pandemia ma… - m_niccolo : RT @Tg3web: Il ministro della salute Roberto Speranza al Tg3. L'OMS elogia il nostro Paese per come ha reagito alla pandemia ma oggi si reg… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il ministro della salute Roberto Speranza al Tg3. L'OMS elogia il nostro Paese per come ha reagito alla pandemia ma oggi si reg… - alcinx : RT @Tg3web: Il ministro della salute Roberto Speranza al Tg3. L'OMS elogia il nostro Paese per come ha reagito alla pandemia ma oggi si reg… - Lu_Valori : RT @Tg3web: Il ministro della salute Roberto Speranza al Tg3. L'OMS elogia il nostro Paese per come ha reagito alla pandemia ma oggi si reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi Speranza Governo diviso sugli stadi, Speranza: non è la priorità Calcio e Finanza L’Aic revoca lo sciopero: domenica il Mantova a Fermo

MANTOVA. A 48 ore dal debutto in campionato, il Mantova ha avuto finalmente la certezza di dover scendere in campo domenica 27 settembre (ore 17.30) a Fermo contro la Fermana. La mattina del 26 settem ...

Italia, emergenza covid-19 nelle scuole: 400 “colpite”, 75 chiuse. I casi positivi nel 76% sono studenti, 13% prof.

Sono piu’ di 400 le scuole gia’ colpite da almeno un caso di Coronavirus e 75 sono state chiuse. Il dato lo riporta il quotidiano il Sole 24 ore. In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia , l’Em ...

MANTOVA. A 48 ore dal debutto in campionato, il Mantova ha avuto finalmente la certezza di dover scendere in campo domenica 27 settembre (ore 17.30) a Fermo contro la Fermana. La mattina del 26 settem ...Sono piu’ di 400 le scuole gia’ colpite da almeno un caso di Coronavirus e 75 sono state chiuse. Il dato lo riporta il quotidiano il Sole 24 ore. In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia , l’Em ...