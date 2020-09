Stadi, Guerra (Oms): “Non possiamo permetterci la riapertura” (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – “Non credo che possiamo permetterci altre aperture poco gestibili come nel caso degli stadi. Capisco sia necessario tornare alla normalita’ quanto prima ma la cautela e’ d’obbligo. Sara’ comunque necessaria una disciplina molto rigorosa da parte dei tifosi”. Lo ha detto il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms), Ranieri Guerra, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – “Non credo che possiamo permetterci altre aperture poco gestibili come nel caso degli stadi. Capisco sia necessario tornare alla normalita’ quanto prima ma la cautela e’ d’obbligo. Sara’ comunque necessaria una disciplina molto rigorosa da parte dei tifosi”. Lo ha detto il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms), Ranieri Guerra, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

