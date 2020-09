Stadi | Crisanti | ' Riaprirli è da irresponsabili'

(Di venerdì 25 settembre 2020) 'Riaprire gli; da, ora dobbiamo metabolizzare l'apertura delle e vedere come va'. Così il professore di Microbiologia all'Università di Padova: 'Le cose vanno fatte gradualmente - ...

Spettatori con mascherine, misurazione della temperatura in ingresso, posti assegnati e limite massimo del 25% della capienza dell’impianto. È la proposta delle Regioni per le linee guida sul pubblico ...PADOVA - Coronavirus, Andrea Crisanti: «Riaprire gli stadi è da irresponsabili, ora dobbiamo metabolizzare l'apertura delle scuole e vedere come va». Così il professore di Microbiologia all'Università ...