Squalo attacca il marito in acqua, donna incinta si tuffa e gli salva la vita (Di venerdì 25 settembre 2020) Il marito viene attaccato da uno Squalo durante una gita in barca e la moglie incinta si getta in acqua per salvarlo. Margot Dukes-Eddy non ci ha pensato due volte a tuffarsi in soccorso di Andrew Eddy, 30 anni: la coppia si trovava a bordo di una barca privata con tutta la famiglia, al largo di Sombrero Key Light, in Florida, quando è avvenuto l’incidente. A dare la notizia è l’Independent. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Monroe, l’uomo si era tuffato per fare il bagno quando improvvisamente è apparso lo Squalo e lo ha morso alla spalla. La moglie, appena ha sentito le grida e ha visto il sangue in mare, si è buttata in suo soccorso e, nonostante la gravidanza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilvieneto da unodurante una gita in barca e la mogliesi getta inperrlo. Margot Dukes-Eddy non ci ha pensato due volte arsi in soccorso di Andrew Eddy, 30 anni: la coppia si trovava a bordo di una barca privata con tutta la famiglia, al largo di Sombrero Key Light, in Florida, quando è avvenuto l’incidente. A dare la notizia è l’Independent. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Monroe, l’uomo si erato per fare il bagno quando improvvisamente è apparso loe lo ha morso alla spalla. La moglie, appena ha sentito le grida e ha visto il sangue in mare, si è buttata in suo soccorso e, nonostante la gravidanza, ...

