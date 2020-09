Sportmax | il casual-chic che non delude mai

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) A Milano sfila, dal vivo e in streaming,, la linea “sportiva” di Max Mara La preview della SS Collection 2021 firmata, nonle aspettative di pubblico e addetti ai lavori. Una collezione fresca, pulita e in linea con i punti cardine del brand: minimalismo in chiave sporty-! Ed è da questo concept che,, sviluppa una collezione versatile, giovane e di tendenza, valorizzando il “colore non colore” come solo la sua direttrice creativa Grazia Malagoli sa fare. Tailleur scivolati dalle line morbide e oversize, si contrappongono a completi dalla vestibilità più rigorosa, ma sempree dal sapore metropolitano. View this post on Instagram ...