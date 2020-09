Spezia, tentativo per Llorente del Napoli: lo stipendio è un ostacolo (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo Spezia avrebbe fatto nella giornata odierna un tentativo per Fernando Llorente, attaccante in forza al Napoli Lo Spezia avrebbe fatto un tentativo per Fernando Llorente, attaccante spagnolo attualmente in forza al Napoli, nella giornata odierna. Lo riporta Sky Sport. Lo stipendio dell’ex calciatore della Juventus rappresenta comunque un grosso ostacolo per il club neo promosso in Serie A. Llorente dovrebbe infatti ridursi il proprio ingaggio per trasferirsi nella squadra allenata da Vincenzo Italiano. L’alternativa all’attaccante spagnolo è Federico Santander del Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Loavrebbe fatto nella giornata odierna unper Fernando, attaccante in forza alLoavrebbe fatto unper Fernando, attaccante spagnolo attualmente in forza al, nella giornata odierna. Lo riporta Sky Sport. Lodell’ex calciatore della Juventus rappresenta comunque un grossoper il club neo promosso in Serie A.dovrebbe infatti ridursi il proprio ingaggio per trasferirsi nella squadra allenata da Vincenzo Italiano. L’alternativa all’attaccante spagnolo è Federico Santander del Bologna. Leggi su Calcionews24.com

Lo Spezia avrebbe fatto un tentativo per Fernando Llorente, attaccante spagnolo attualmente in forza al Napoli, nella giornata odierna. Lo riporta Sky Sport. Lo stipendio dell’ex calciatore della Juve ...

Lo Spezia avrebbe fatto un tentativo per Fernando Llorente, attaccante spagnolo attualmente in forza al Napoli, nella giornata odierna. Lo riporta Sky Sport. Lo stipendio dell'ex calciatore della Juve ...