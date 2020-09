Spezia-Sassuolo, Italiano: “La Serie A è un altro mondo, i ragazzi lo sanno” (Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora due giorni all’esordio dello Spezia nel massimo campionato. Domenica 27 settembre alle ore 12:30 il club ligure giocherà la sua prima partita della stagione ospitando il Sassuolo tra le mura amiche. “Ho detto ai ragazzi che la Serie A è un altro mondo, abbiamo visto le difficoltà del Crotone alla prima gara – ha detto Italiano in conferenza stampa -. Poi il Sassuolo è una delle squadre più antipatiche da affrontare per noi in questo momento“. E ancora: “Mi preme dire che chiunque dei ragazzi che ha fatto parte dell’impresa dell’anno scorso sarà da noi trattato al meglio anche se andrà via, dobbiamo avere rispetto per quello che hanno ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora due giorni all’esordio dellonel massimo campionato. Domenica 27 settembre alle ore 12:30 il club ligure giocherà la sua prima partita della stagione ospitando iltra le mura amiche. “Ho detto aiche laA è un, abbiamo visto le difficoltà del Crotone alla prima gara – ha dettoin conferenza stampa -. Poi ilè una delle squadre più antipatiche da affrontare per noi in questo momento“. E ancora: “Mi preme dire che chiunque deiche ha fatto parte dell’impresa dell’anno scorso sarà da noi trattato al meglio anche se andrà via, dobbiamo avere rispetto per quello che hanno ...

