Mediagol : #Spezia-#Sassuolo, #Italiano avverte: “C’è emozione, ma venderemo cara la pelle. Alla società ho chiesto una cosa” - Mediagol : #Spezia-#Sassuolo, Italiano avverte: 'C'è emozione, ma venderemo cara la pelle. Alla società ho chiesto una cosa'… - qn_lanazione : Spezia, l'emozione del debutto in Serie A. Italiano: 'Venderemo cara la pelle' #laspezia #SerieATIM - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'C'è emozione per il debutto ma vogliamo presentarci nel modo migliore' - -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia emozione

Il tecnico in vista dell'esordio: "Per me è la prima panchina in A e anche io devo cercare di essere concentrato curando ogni minimo dettaglio" Prima conferenza stampa per Vincenzo Italiano in vista d ...“A parte il fatto che ci presenteremo per la prima volta davanti a questo palcoscenico importante - spiega il tecnico - , non vediamo l'ora di iniziare. Ci siamo preparati in questo periodo per farci ...