Spezia, Italiano: “C’è emozione per il debutto ma vogliamo presentarci nel modo migliore” (Di venerdì 25 settembre 2020) Vincenzo Italiano ha parlato a margine della conferenza stampa in vista della sfida del suo Spezia contro il Sassuolo di domenica. Dopo aver saltato il debutto alla prima giornata per via del rinvio del match, quella contro i neroverdi sarà di fatto la prima partita del campionato per i neo promossi. Il mister ha presentato le insidie del match ai media presenti.Spezia-Sassuolo: parla Italianocaption id="attachment 988679" align="alignnone" width="594" Vincenzo Italiano (getty images)/captionIl mister parte subito dalle sensazioni per il debutto stagione: "Se c'è emozione? Beh è chiaro che ci sia. Ci presenteremo per la prima volta davanti a questo palcoscenico importante, non vediamo l’ora di iniziare. Ci siamo preparati in ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Vincenzoha parlato a margine della conferenza stampa in vista della sfida del suocontro il Sassuolo di domenica. Dopo aver saltato ilalla prima giornata per via del rinvio del match, quella contro i neroverdi sarà di fatto la prima partita del campionato per i neo promossi. Il mister ha presentato le insidie del match ai media presenti.-Sassuolo: parlacaption id="attachment 988679" align="alignnone" width="594" Vincenzo(getty images)/captionIl mister parte subito dalle sensazioni per ilstagione: "Se c'è? Beh è chiaro che ci sia. Ci presenteremo per la prima volta davanti a questo palcoscenico importante, non vediamo l’ora di iniziare. Ci siamo preparati in ...

