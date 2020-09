Sorpresa | il primo sindaco musulmano d’Italia è della Lega Eletto a Malo | nel Vicentino

(Di venerdì 25 settembre 2020) Unche, a, è anche un esponentesul territorio. Accade a, in provincia di Vicenza, dove Moreno Marsetti è stato appenacon il 44,4% delle preferenze dei suoi concittadini. IlE così dopo l’elezione delsenatore nero allaspetta un altro primato: quello dell’elezione deld’Italia. Alla faccia di chi accusa il partito di Salvini di razzismo e islamofobia. “Grande festa all’interno...

GeopoliticalCen : RT @GiulioTerzi: .@fradicioni: SORPRESA: La polizia di Hong Kong ha vietato la marcia del primo ottobre - anniversario della fondazione del… - ChiaraZia1 : RT @fradicioni: SORPRESA: La polizia di Hong Kong ha vietato la marcia del primo ottobre - anniversario della fondazione della Repubblica P… - LauraHarth : RT @fradicioni: SORPRESA: La polizia di Hong Kong ha vietato la marcia del primo ottobre - anniversario della fondazione della Repubblica P… - wonhocutesmile : RT @pentagonitaly: [#INFO] L'artista a sorpresa che farà compagnia a DAWN nella sua nuova title, #DAWNDIDIDAWN, in uscita il 9 ottobre insi… - andreamerloK : RT @fradicioni: SORPRESA: La polizia di Hong Kong ha vietato la marcia del primo ottobre - anniversario della fondazione della Repubblica P… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa primo

TorinoToday

SESTRIERE (TORINO). E’ arrivata la prima nevicata in Piemonte. Cinque centimetri sono scesi questa mattina a Sestriere imbiancando tutto il paese. E' presto, naturalmente, per prendere gli sci o la ta ...Qualcuno ha parlato di offerte hi-tech? Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce Amazon ha messo in sconto una marea di prodotti tecnologici. Il risparmio è assicurato. Andiamo a scoprire insieme ...