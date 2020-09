Sono rinviati i concerti degli OneRepublic in Italia | info rimborsi e biglietti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Iinrimandati al 2021. Nonostante un primo rinvio che ha destinato le date ai mesi autunnali, non è comunque stato possibile organizzare gli eventi che finiscono per essere spostati in blocco all’anno prossimo. Igià acquistati rimarranno validi per le nuove date che saranno comunicate prossimamente, mentre per coloro che dovessero trovarsi impossibilitati a partecipare, sarà messo a disposizione il rimborso economico che dovrà essere richiesto nei tempi e nelle modalità prescritte. Si attende ora il rilascio del nuovo album di ineditiche dovrebbero così dare un seguito a Oh My My che hanno pubblicato nel 2016. Il gruppo ha ...