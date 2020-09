"Sono gay". Signorini come Garko, confessione clamorosa in diretta al GF Vip: "Davanti alla gallina bollita, mio padre..." (Di venerdì 25 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip è la serata delle emozioni. Una serata da incorniciare. Gabriel Garko fa coming out Davanti a tutti e lascia senza parole Alfonso Signorini. Che racconta il momento in cui ha fatto coming out. “Avevo 39 anni. Una domenica a casa dai miei a pranzo c'era anche mia zia e come piatto una gallina bollita. Ho rotto silenzio: Sono innamorato. E mia madre disse: “Faccela conoscere”. Io risposi: “E' un uomo. Mio padre - un vero saggio - smorzò i toni: “L'ho sempre saputo”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip è la serata delle emozioni. Una serata da incorniciare. Gabrielfa coming outa tutti e lascia senza parole Alfonso. Che racconta il momento in cui ha fatto coming out. “Avevo 39 anni. Una domenica a casa dai miei a pranzo c'era anche mia zia epiatto una. Ho rotto silenzio:innamorato. E mia madre disse: “Faccela conoscere”. Io risposi: “E' un uomo. Mio- un vero saggio - smorzò i toni: “L'ho sempre saputo”.

davidemaggio : Chè ‘sono gay’ si può dire esplicitamente solo a Verissimo dalla Toffanin. E ad un certo prezzo, ovviamente. Sto c… - CottarelliCPI : Ancora aggressioni. Oggi a Napoli due ragazzi sono stati assaliti perché gay. Erano in 10 contro 2. Sempre così. Li… - repubblica : 'Il Papa mi ha detto: Dio ama i figli gay per come sono' - AntonioMaione19 : RT @claudio_2022: “Sono contro l’utero in affitto, non contro i gay”. La Cuccarini respinge le accuse di omofobia. Io sono con la Cuccarini… - livelifeVale : RT @1976Falzone: Sicuramente la storia tra Gabriel Garko e Eva Grimaldi(faceva parte della stessa agenzia) era una storia di copertura vist… -