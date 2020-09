"Sono contro le adozioni gay". La Parisi attacca la Cuccarini: "Sei omofoba e ipocrita" - (Di venerdì 25 settembre 2020) Francesca Galici Gli insulti di Tommaso Zorzi a Lorella Cuccarini hanno acceso nuove discussioni sui temi LGBT e a supporto dell'influencer è arrivata anche la Parisi Le parole di Tommaso Zorzi contro Lorella Cuccarini hanno fatto molto rumore all'esterno della casa del Grande Fratello. Gli insulti del concorrente contro la conduttrice sulle questioni LGBT hanno nuovamente acceso un dibattito in realtà mai spento sulla questione dei diritti civili. In base alle parole spese nella Casa sull'argomento e in merito a Lorella Cuccarini, sembra che Tommaso Zorzi faccia parte di quel gruppo di utenti social incapace di avere un dialogo con chi la pensa in maniera diversa. Zorzi è un influencer con un seguito molto ampio, costituito soprattutto da giovani e da ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Francesca Galici Gli insulti di Tommaso Zorzi a Lorellahanno acceso nuove discussioni sui temi LGBT e a supporto dell'influencer è arrivata anche laLe parole di Tommaso ZorziLorellahanno fatto molto rumore all'esterno della casa del Grande Fratello. Gli insulti del concorrentela conduttrice sulle questioni LGBT hanno nuovamente acceso un dibattito in realtà mai spento sulla questione dei diritti civili. In base alle parole spese nella Casa sull'argomento e in merito a Lorella, sembra che Tommaso Zorzi faccia parte di quel gruppo di utenti social incapace di avere un dialogo con chi la pensa in maniera diversa. Zorzi è un influencer con un seguito molto ampio, costituito soprattutto da giovani e da ...

