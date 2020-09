Sondaggi politici Ixè | flussi voto Campania | De Luca conquista i giovani

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 25 settembre 2020)Ixè:, DeChiamiamolo effetto De. La netta vittoria del centrosinistra alle Regionali inè dovuta soprattutto al carisma del governatore. Basta dare un’occhiata aidiregistrati daiIxè. Deha preso 172.477 voti in più delle liste che lo sostenevano (+11%). Si dirà, anche Caldoro del centrodestra (+3%) e Ciarambino del Movimento 5 Stelle (+9%) hannoto più consensi delle liste in appoggio. Ma entrambi non sono riusciti a calamitare il ...