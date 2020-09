Somiglianza tra Anna Ascione e Vittoria Puccini

(Di venerdì 25 settembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Buonasera!di Temptation Island 8 somiglia a! Stefania Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze ...

mariomachille : Incredibile la somiglianza tra koundè del Siviglia e Carl 'CJ' Johnson di GTA #BayernSevilla - redcoldflower : RT @sharmdario: la somiglianza tra Timothée Chalamet e Natalia Dyer è così impressionante, raga sembrano fratello e sorella - belloe_belloe : RT @The_Bootleg_TCE: Nel commento al video di ieri sul TD di Tyreek Hill, @andreacasiragh1 ha notato la somiglianza tra quel td e quello s… - deacruebla : RT @sharmdario: la somiglianza tra Timothée Chalamet e Natalia Dyer è così impressionante, raga sembrano fratello e sorella - Stefano_villa73 : @AlexTheLondoner @pisto_gol Si capiva senza esame B1 che si riferisse alla somiglianza tra le due persone, su. Poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Isa e Chia

Il 30 settembre uscirà il primo dei tre dischi di Zero Settanta, nuovo progetto firmato Renato Zero per gli imminenti 70 anni. Gli altri due dischi di inediti arriveranno il 30 ottobre e il 30 novembr ...All’inizio di questo mese, Maserati ha conquistato i titoli dei giornali con la sua nuova supercar MC20. Tuttavia, non è stato l’unico nuovo modello del marchio del Tridente ad essere annunciato. La c ...