Soluzioni Cruciverba del 25 09 20 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 settembre 2020) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete una mente più allenata e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Ecco a voi ledeidel giorno 25/09/20: Calamite 7 lettere: Magneti Fondati su false promesse per poter accattivarsi il consenso popolare 10 lettere: Demagogici Il bue inglese 2 lettere: Ox Il genere musicale di michael jackson 3 lettere: Pop La capitale della bosnia erzegovina 8 lettere: Sarajevo La ragazza con mazza e tamburo nelle sfilate folcloristiche 9 lettere: Majorette Lo mette in bocca chi sale sul ring 9 lettere: Paradenti Perdere fino all ultimo quattrino 9 lettere: ...