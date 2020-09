Solidarietà al contrario nel piano migranti (Di venerdì 25 settembre 2020) Ricorre per ben 22 volte la parola «solidarietà» nella comunicazione delle nuove regole europee in materia di immigrazione presentate martedì da Ursula von der Leyen e dalla commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johannson. Ma si tratta di un inganno verbale: la solidarietà infatti non è intesa nei confronti di chi arriva nel nostro continente, bensì tra gli Stati chiamati più che ad accogliere a gestire insieme i respingimenti. C’era grande attesa per la svolta annunciata da Ursula von der Leyen, che nei giorni precedenti aveva parlato di un superamento del Trattato di Dublino: un trattato che ha rappresentato fin ad ora un perfetto alibi per scaricare sui Paesi mediterranei, cioè sui Paesi di arrivo, tutto il peso dei flussi migratori. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 settembre 2020) Ricorre per ben 22 volte la parola «solidarietà» nella comunicazione delle nuove regole europee in materia di immigrazione presentate martedì da Ursula von der Leyen e dalla commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johannson. Ma si tratta di un inganno verbale: la solidarietà infatti non è intesa nei confronti di chi arriva nel nostro continente, bensì tra gli Stati chiamati più che ad accogliere a gestire insieme i respingimenti. C’era grande attesa per la svolta annunciata da Ursula von der Leyen, che nei giorni precedenti aveva parlato di un superamento del Trattato di Dublino: un trattato che ha rappresentato fin ad ora un perfetto alibi per scaricare sui Paesi mediterranei, cioè sui Paesi di arrivo, tutto il peso dei flussi migratori.

zuma2007 : RT @danoris2110: Mi astengo dal citare per ovvie questioni igieniche, ma questi vivono davvero in un mondo al contrario. Dev'essere per sol… - danoris2110 : Mi astengo dal citare per ovvie questioni igieniche, ma questi vivono davvero in un mondo al contrario. Dev'essere… - kozinsky17 : RT @Tritti001: Mi spiace, ma io non esprimo nessuna solidarietà femminile alla Berlinguer, al contrario la ritengo responsabile di aver con… - emimanga : RT @Tritti001: Mi spiace, ma io non esprimo nessuna solidarietà femminile alla Berlinguer, al contrario la ritengo responsabile di aver con… - RossanoBibalo : RT @Tritti001: Mi spiace, ma io non esprimo nessuna solidarietà femminile alla Berlinguer, al contrario la ritengo responsabile di aver con… -

Ultime Notizie dalla rete : Solidarietà contrario Patto migranti, Von der Leyen presenta il piano: ricollocamenti non obbligatori Corriere della Sera