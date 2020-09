Smottamenti a Cupa Belvedere | sgombero cautelativo per le famiglie residenti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Superiore (Sa) – Il sindaco di Nocera Superiore ha emanato un’ordinanza precauzionale diper 18di via, zona pedemontana interessata quest’oggi da uno smottamento a seguito delle piogge torrenziali che hanno colpito la città e, più in generale, l’Agro. La strada è interessata in queste ore da lavori urgenti di pulizia da fango, massi e tronchi d’albero venuti giù dalla collina prospiciente dove, non più tardi di dieci giorni fa, sono stati appiccati una serie di incendi dolosi. Coloro che lo riterranno opportuno, potranno fruire del centro polifunzionale di via Russo, allestito per l’occasione come centro di accoglienza provvisorio, in attesa del ripristino delle condizioni di ...