Skoda Fabia - Confermato per il 2021 il debutto della nuova generazione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 settembre 2020) Laha pianificato per ilil lancio. L'intera gamma del marchio è stata rinnovata e ampliata, e la piccola è rimasta l'unica assente all'appello. Ilè l'anno. A confermare la notizia è il nuovo adCasa boema, Thomas Schäfer, anticipando alcune informazioni nel corsopresentazioneEnyaq iV, che coincide con i festeggiamenti per i 125 anni. Il lanciorientra nel piano Strategy 2025 già approvato in precedenza e per il momento non ...