Siviglia | il presidente Castro | «Ci siamo meritati il rispetto dell’Europa»

Il presidente del Siviglia, José Castro, ha parlato della sconfitta rimediata contro il Bayern Monaco in Supercoppa Europea José Castro, presidente del Siviglia, ha parlato della sconfitta rimediata contro il Bayern Monaco nella Supercoppa Europea. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono orgoglioso della partita dei ragazzi. Abbiamo avuto molte opportunità, ma purtroppo non abbiamo avuto fortuna. Il Bayern ha comunque meritato la vittoria, anche se noi ci siamo andati vicino. Ora dobbiamo dare continuità ed essere ancora presenti in questo tipo di partite. Ci siamo meritati il rispetto di tutta Europa»

