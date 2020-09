Simona Ventura | “Chiara Ferragni? La vorrei Ministro o Ambasciatrice”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 25 settembre 2020)pazza di Chiara. La presentatrice emiliana ha speso parole di lode e di encomio per la influencer, palesando tutta la stima che nutre nei suoi confronti. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo, nel corso della quale ha indicato lacome uno dei modelli da seguire per le nuove generazioni. Sarà proprio con quest’animo che la conduttrice presenterà, il prossimo 5 ottobre, una serata interamente dedicata alla più famosa delle influencer italiane. Su Rai Due andrà infatti in onda Unposted, il film documentario sulla moglie di Fedez, e poi un’intervista che vede come protagoniste le due donne. La lode a Chiara«Chiara? Se fossi presidente del Consiglio per un giorno la ...