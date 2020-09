Si infittisce il caso della cittadinanza farsa per Suàrez. Sentiti in Procura, come testimoni, gli avvocati dei bianconeri. (Di venerdì 25 settembre 2020) Si infittisce il mistero attorno alla vicenda dell’esame farsa per far ottenere la cittadinanza al calciatore Luis Suàrez. Questa mattina, verso le 9.30, i legali della Juventus Luigi Chiappero e Maria Turco sono arrivati in Procura a Perugia per essere ascoltati come persone informate sui fatti dai magistrati che indagano sui fatti avvenuti il 17 settembre scorso all’Università per Stranieri di Perugia. L’avvocato Chiappero, capo dello studio legale che segue il club bianconero, secondo la Procura avrebbe partecipato a una videoconferenza via Google Meet, con i rappresentanti dell’ateneo umbro, per consentire all’attaccante di sostenere l’esame. Una riunione virtuale a cui avrebbe partecipato, come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Siil mistero attorno alla vicenda dell’esameper far ottenere laal calciatore Luis Suàrez. Questa mattina, verso le 9.30, i legaliJuventus Luigi Chiappero e Maria Turco sono arrivati ina Perugia per essere ascoltatipersone informate sui fatti dai magistrati che indagano sui fatti avvenuti il 17 settembre scorso all’Università per Stranieri di Perugia. L’avvocato Chiappero, capo dello studio legale che segue il club bianconero, secondo laavrebbe partecipato a una videoconferenza via Google Meet, con i rappresentanti dell’ateneo umbro, per consentire all’attaccante di sostenere l’esame. Una riunione virtuale a cui avrebbe partecipato,...

