Sex Education 3: Jason Isaacs e Jemima Kirke si uniscono al cast (Di venerdì 25 settembre 2020) Jason Isaacs, Jemima Kirke e la cantante Dua Saleh tra i nuovi arrivi della terza stagione della serie Netflix Sex Education. Si amplia il cast della serie Netflix Sex Education: la terza stagione, attualmente in fase di ripresa, vede l'arrivo di Jason Isaacs, Jemima Kirke e della cantautrice Dua Saleh. I nuovi episodi di Sex Education continueranno a seguire le vicende di Otis (Asa Butterfield), che deve barcamenarsi con il risveglio dei sensi, le difficoltà a socializzare a scuola e il rapporto con la madre Jean (Gillian Anderson), terapista del sesso. Jason Isaacs interpreterà Peter Groff, fratello maggiore più arrogante e di ...

