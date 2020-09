Seryo, il singolo di debutto è “C’è Posta Per Te” (Di venerdì 25 settembre 2020) Seryo, la cover di “C’è Posta per te” – per gentile concessione di Wordsforyou Esce oggi “C’è Posta per te”, il primo singolo di Seryo, all’anagrafe Nicola Cavallaro, fuori su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, dal 2 ottobre sarà disponibile anche il video ufficiale. Il brano è la canzone-manifesto del nuovo progetto discografico dell’artista, previsto entro la fine dell’anno. Dopo la partecipazione a The Voice France nel 2017 e a X Factor Italia nel 2019, Nicola Cavallaro ritorna alla musica come Seryo. Una nuova identità che svela un progetto musicale inedito a cui l’artista è arrivato grazie ad un lungo lavoro sul suo approccio a musica, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020), la cover di “C’èper te” – per gentile concessione di Wordsforyou Esce oggi “C’èper te”, il primodi, all’anagrafe Nicola Cavallaro, fuori su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, dal 2 ottobre sarà disponibile anche il video ufficiale. Il brano è la canzone-manifesto del nuovo progetto discografico dell’artista, previsto entro la fine dell’anno. Dopo la partecipazione a The Voice France nel 2017 e a X Factor Italia nel 2019, Nicola Cavallaro ritorna alla musica come. Una nuova identità che svela un progetto musicale inedito a cui l’artista è arrivato grazie ad un lungo lavoro sul suo approccio a musica, ...

Da oggi è possibile preordinare e presalvare "C'è posta per te", il primo singolo di Seryo, all'anagrafe Nicola Cavallaro, fuori venerdì 25 settembre. Il brano è la canzone-manifesto del nuovo ...

