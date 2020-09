Serie D al via domenica 27 settembre, ma ufficializzati 10 rinvii per Coronavirus (Di venerdì 25 settembre 2020) La Serie D italiana prenderà il via domenica 27 settembre, sebbene ben 20 squadre non potranno condividere l’emozione dell’esordio con gli avversari. Dieci tra le gare in programma per la prima giornata sono state rinviate, a causa di alcuni casi di Coronavirus tra i membri degli organici in questione: professionisti in quarantena e sfide da riprogrammare. Le partite che non beneficeranno del fischio iniziale sono Sanremese-Lavagnese (Girone A), Brusaporto-Franciacorta, Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo, Seregno-Scanzorosciate (Girone B), Virtus Bolzano-Luparense (Girone C), Real Forte Querceta-Rimini, Bagnolese-Corticella, Forlì-Seravezza (Girone D), Afragolese-Team Nuova Florida (Girone G), Lavello-Molfetta (Girone H). Gli incontri verranno probabilmente giocati a ottobre, seppur la ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) LaD italiana prenderà il via27, sebbene ben 20 squadre non potranno condividere l’emozione dell’esordio con gli avversari. Dieci tra le gare in programma per la prima giornata sono state rinviate, a causa di alcuni casi ditra i membri degli organici in questione: professionisti in quarantena e sfide da riprogrammare. Le partite che non beneficeranno del fischio iniziale sono Sanremese-Lavagnese (Girone A), Brusaporto-Franciacorta, Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo, Seregno-Scanzorosciate (Girone B), Virtus Bolzano-Luparense (Girone C), Real Forte Querceta-Rimini, Bagnolese-Corticella, Forlì-Seravezza (Girone D), Afragolese-Team Nuova Florida (Girone G), Lavello-Molfetta (Girone H). Gli incontri verranno probabilmente giocati a ottobre, seppur la ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie via Serie B al via: Monza favorito, Frosinone e Lecce pronti a stupire La Gazzetta dello Sport Salernitana, fatta per Sabiri

Sorpresa Abdelhamid Sabiri per la Salernitana. Il centrocampista marocchino naturalizzato tedesco classe 1996, in uscita dal Paderborn, giunge a Salerno via Lazio. Nessuna sorpresa, Sabiri è già in It ...

Coronavirus, De Luca: in Campania multa di mille euro a chi non ha mascherina

"Stare senza mascherina - ha detto il governatore - è lusso che non possiamo consentirci”. Ma intanto arriva l’ordinanza che dà il via libera alle partite di Serie A con 1000 spettatori Mille è un num ...

