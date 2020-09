Serie A, via libera della Regione Campania alla presenza di 1.000 spettatori negli stadi (Di venerdì 25 settembre 2020) Buone notizie per i tifosi di Napoli e Benevento, che dopo una lunga assenza potranno finalmente tornare allo stadio per sostenere la propria squadra. Un’ordinanza della Regione Campania emessa dal presidente Vincenzo De Luca ha infatti consentito ad un massimo di 1.000 persone di entrare allo stadio San Paolo domenica 27 settembre, in occasione di Napoli-Genoa, e allo stadio Vigorito mercoledì 30 settembre, in occasione di Benevento-Inter. Tuttavia, a causa della situazione legata alla pandemia da Covid-19, dovranno essere osservate alcune regole inedite: non sarà infatti possibile assistere al match in piedi e sarà obbligatorio indossare la mascherina nonché mantenere un metro di distanza. Necessaria inoltre la ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Buone notizie per i tifosi di Napoli e Benevento, che dopo una lunga assenza potranno finalmente tornare alloo per sostenere la propria squadra. Un’ordinanzaemessa dal presidente Vincenzo De Luca ha infatti consentito ad un massimo di 1.000 persone di entrare alloo San Paolo domenica 27 settembre, in occasione di Napoli-Genoa, e alloo Vigorito mercoledì 30 settembre, in occasione di Benevento-Inter. Tuttavia, a causasituazione legatapandemia da Covid-19, dovranno essere osservate alcune regole inedite: non sarà infatti possibile assistere al match in piedi e sarà obbligatorio indossare la mascherina nonché mantenere un metro di distanza. Necessaria inoltre la ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie via Serie B al via: Monza favorito, Frosinone e Lecce pronti a stupire La Gazzetta dello Sport Covid Campania, ok di De Luca: mille spettatori per le partite di calcio di serie A

Fernando: tutto sulla conferenza stampa con Fernando Alonso

A partire da oggi è disponibile su Amazon Prime Video la docu-serie Fernando, un racconto visivo della carriera di uno dei più famosi sportivi spagnoli, vincitore di ben due Campionati del Mondo di Fo ...

