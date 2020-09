Serie A, Crotone-Milan a porte chiuse: “Non sussistono condizioni necessarie per apertura parziale” (Di venerdì 25 settembre 2020) Niente tifosi all'"Ezio Scida".Resterà a porte chiuse l'impianto sportivo Crotonese, in occasione della sfida contro il Milan valida per la seconda giornata di Serie A. A renderlo noto, tramite una nota diffusa proprio questa mattina, è lo stesso club pitagorico."Il Football Club Crotone- si legge - comunica che la gara di Serie A TIM in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro il Milan si disputerà senza l’accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento risultiamo in attesa – sarebbero infatti necessari una Serie di ulteriori adempimenti burocratici e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Niente tifosi all'"Ezio Scida".Resterà al'impianto sportivose, in occasione della sfida contro ilvalida per la seconda giornata diA. A renderlo noto, tramite una nota diffusa proprio questa mattina, è lo stesso club pitagorico."Il Football Club- si legge - comunica che la gara diA TIM in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro ilsi disputerà senza l’accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento risultiamo in attesa – sarebbero infatti necessari unadi ulteriori adempimenti burocratici e ...

