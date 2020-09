Serie A | big match all’Olimpico La Roma lancia Dzeko | Kulusevski ha già convinto la Juve

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Siamo alle porte della seconda giornata dellaA 2020/21 ed è già arrivato il momento del primo bigdel campionato. Nel posticipo della domenica ladi Fonseca è pronta ad ospitare lantus di Pirlo, chiamato al primo vero banco di prova sulla panchina bianconera. Dopo il successo per 3-1 arrivato nell’ultima giornata dello scorso campionato, lapotrebbe vincere due partite di fila inA contro lantus per la prima volta dal 1995. Tuttavia lantus ha vinto la sfida all’Olimpico nella scorsa stagione contro la, ma non ottiene due successi di fila in trasferta contro i giallorossi nella competizione dal 2011.ntus hanno ...