Sergio Muniz: nuova casa e nuovo lavoro grazie alla fidanzata Morena (Di venerdì 25 settembre 2020) Da qualche tempo è cambiata la vita di Sergio Muniz. Tutto merito dell’incontro con Morena, la fidanzata che ha reso migliore l’esistenza dell’artista spagnolo lanciato dall’Isola dei Famosi nel 2004. I due si sono conosciuti nel 2016 ad un incontro di yoga in Liguria. Per amore di Morena il 44enne ha lasciato Milano e si … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 settembre 2020) Da qualche tempo è cambiata la vita di. Tutto merito dell’incontro con, lache ha reso migliore l’esistenza dell’artista spagnolo lanciato dall’Isola dei Famosi nel 2004. I due si sono conosciuti nel 2016 ad un incontro di yoga in Liguria. Per amore diil 44enne ha lasciato Milano e si … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

tuttouomini : Chi è Sergio Muniz età vita privata carriera e Tale e quale - - zazoomblog : Sergio Muniz dopo l’oblio il ritorno in tv (a Tale quale show). Come è diventato il bello del’Isola dei famosi -… - mao59 : 24 settembre auguri a Sergio Muniz #SergioMuniz - Carolinareyrey : RT @RadiocorriereTv: «Al contrario di Luca Ward e Sergio Muniz, sono stata io a chiamare! Per me è già una vittoria, un regalo prezioso. So… - CronacaSocial : Tutti conosciamo Sergio Muniz, concorrente di #TaleQualeShow. Ma chi è stata la sua ex moglie? LEGGI??… -