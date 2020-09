Serena Grandi parla dopo la condanna: “Sono disgustata da questa giustizia” (Di venerdì 25 settembre 2020) Serena Grandi, dopo la condanna a 2 anni di reclusione per bancarotta, è un fiume in piena: racconta che la vicenda del fallimento del suo ristorante ed i processi gli sono costati 700mila euro, i risparmi di una vita. L’attrice non accetta la sentenza emanata a suo carico ed intende ricorrere in appello, dichiarando di avere più di un asso nella manica per riuscire a spuntarla in tribunale. La Locanda di Miranda La condanna è stata emanata dopo che, nel 2015, la Grandi si vide costretta a chiudere il suo locale “La Locanda di Miranda”, aperta a Borgo San Giuliano di Rimini. A quel tempo la denuncia partì dai dipendenti, a quanto pare mandati a casa senza essere pagati. Le indagini nel tempo hanno portato a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 settembre 2020)laa 2 anni di reclusione per bancarotta, è un fiume in piena: racconta che la vicenda del fallimento del suo ristorante ed i processi gli sono costati 700mila euro, i risparmi di una vita. L’attrice non accetta la sentenza emanata a suo carico ed intende ricorrere in appello, dichiarando di avere più di un asso nella manica per riuscire a spuntarla in tribunale. La Locanda di Miranda Laè stata emanatache, nel 2015, lasi vide costretta a chiudere il suo locale “La Locanda di Miranda”, aperta a Borgo San Giuliano di Rimini. A quel tempo la denuncia partì dai dipendenti, a quanto pare mandati a casa senza essere pagati. Le indagini nel tempo hanno portato a ...

