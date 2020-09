Serena Grandi condannata per bancorotta: le dichiarazioni dell’attrice (Di venerdì 25 settembre 2020) condannata per bancarotta in seguito al fallimento del suo ristorante di Rimini Serena Grandi sta vivendo un momento davvero drammatico della sua vita. L’attrice è stata ritenuta responsabile della vicenda e non si capacita d’aver perso una cifra che si aggira intorno ai 700 milioni di euro, i risparmi di una vita destinati s vivere la sua vecchiaia in tranquillità. A La Repubblica Serena Grandi ha rivelato tutta la sua amarezza e indignazione per quello che è successo e non si spiega la sentenza emessa: “Sono senza parole, non mi dò pace per l’accanimento nei miei confronti. Sono basita, scossa, non riesco davvero a comprendere. Non capisco cosa c’entrano le cose della mia casa a Roma, in via Archimede ai Parioli, con il fallimento del ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020)per bancarotta in seguito al fallimento del suo ristorante di Riminista vivendo un momento davvero drammatico della sua vita. L’attrice è stata ritenuta responsabile della vicenda e non si capacita d’aver perso una cifra che si aggira intorno ai 700 milioni di euro, i risparmi di una vita destinati s vivere la sua vecchiaia in tranquillità. A La Repubblicaha rivelato tutta la sua amarezza e indignazione per quello che è successo e non si spiega la sentenza emessa: “Sono senza parole, non mi dò pace per l’accanimento nei miei confronti. Sono basita, scossa, non riesco davvero a comprendere. Non capisco cosa c’entrano le cose della mia casa a Roma, in via Archimede ai Parioli, con il fallimento del ...

QuotidianPost : Serena Grandi condannata per bancorotta: le dichiarazioni dell’attrice - Only1_26 : Scusate ma il commento di Serena Grandi?????? #GFVIP - Serena_Notaro : Per quelli che la colpa, nel bene e nel male di avversari e non, sia da attribuire a Salvini, basta leggere su… - vuessegaudio : Serena Grandi condannata per bancarotta: 'Mi hanno portato via anche lo stendino per i panni, ho pe… - Gretabevecaffe : Google, perché diavolo dovrebbe interessarmi la notizia di Serena Grandi e la sua bancarotta? Ah, già che ci siamo… -