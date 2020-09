SEO&Love: raccontare la storia d’amore tra il business e il digital marketing (Di venerdì 25 settembre 2020) Appuntamento sabato 3 ottobre 2020, Palazzo della Gran Guardia di Verona, per imprenditori e professionisti con i più grandi esperti in Italia di comunicazione e digital marketing. Venerdì 2 ottobre sarà dedicato interamente alle Masterclass in live streaming. L’appuntamento è patrocinato dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. SEO&Love si contraddistingue per il suo format, un punto di riferimento che sta contagiando positivamente il mondo degli eventi dedicati al digital marketing sia negli argomenti che nella loro esposizione: grandi contenuti, personalità di spicco, spettacolo e ironia contagiosa. La quinta edizione, programmata inizialmente per lo scorso 14 marzo, assume una nuova veste che mescola l’offline con l’online garantendo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) Appuntamento sabato 3 ottobre 2020, Palazzo della Gran Guardia di Verona, per imprenditori e professionisti con i più grandi esperti in Italia di comunicazione e. Venerdì 2 ottobre sarà dedicato interamente alle Masterclass in live streaming. L’appuntamento è patrocinato dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. SEO&Love si contraddistingue per il suo format, un punto di riferimento che sta contagiando positivamente il mondo degli eventi dedicati alsia negli argomenti che nella loro esposizione: grandi contenuti, personalità di spicco, spettacolo e ironia contagiosa. La quinta edizione, programmata inizialmente per lo scorso 14 marzo, assume una nuova veste che mescola l’offline con l’online garantendo ...

Appuntamento sabato 3 ottobre 2020, Palazzo della Gran Guardia di Verona, per imprenditori e professionisti con i più grandi esperti in Italia di comunicazione e digital marketing. Venerdì 2 ottobre s ...

Evento SEOandLove a Verona

OpenBox lavora nel mondo della comunicazione digitale e dello sviluppo web dal 2008, col fine di mettere a disposizione dei propri clienti e partner le proprie conoscenze ed competenze, e il 3 ottobre ...

OpenBox lavora nel mondo della comunicazione digitale e dello sviluppo web dal 2008, col fine di mettere a disposizione dei propri clienti e partner le proprie conoscenze ed competenze, e il 3 ottobre ...