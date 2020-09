Senato Usa approva "transizione pacifica". Ma Trump la rifiuta (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Senato Usa ha approvato all’unanimità una risoluzione che riafferma “il suo impegno per il trasferimento ordinato e pacifico del potere richiesto dalla Costituzione degli Stati Uniti”, il giorno dopo che Donald Trump si è rifiutato di impegnarsi in tal senso nel caso dovesse perdere alle elezioni di novembre. Nella risoluzione non vincolante, proposta dal dem Joe Manchin, il Senato appoggia inoltre l’idea che “non ci devono essere ostruzioni da parte del presidente o di qualsiasi persona al potere per rovesciare la volontà del popolo degli Stati Uniti”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) IlUsa hato all’unanimità una risoluzione che riafferma “il suo impegno per il trasferimento ordinato e pacifico del potere richiesto dalla Costituzione degli Stati Uniti”, il giorno dopo che Donaldsi èto di impegnarsi in tal senso nel caso dovesse perdere alle elezioni di novembre. Nella risoluzione non vincolante, proposta dal dem Joe Manchin, ilappoggia inoltre l’idea che “non ci devono essere ostruzioni da parte del presidente o di qualsiasi persona al potere per rovesciare la volontà del popolo degli Stati Uniti”.

New York, 25 set 01:38 - (Agenzia Nova) - Una vittoria del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, una maggioranza democratica al Senato e alla Camera dei Rappresentanti do ...

