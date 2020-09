Scuola San Filippo, la Regione finanzia l’adeguamento sismico dell’edificio (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Regione Campania ha inserito nell’elenco dei progetti finanziabili l’intervento inerente il rinforzo strutturale e l’adeguamento sismico funzionale dell’edificio scolastico “S. Filippo” ubicato alla via Port’Arsa e conseguentemente stanziato 3.028.974,52 euro per la realizzazione dei lavori. A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello. L’intervento prevede, tra l’altro, la fasciatura esterna degli elementi strutturali in cemento armato con polimeri fibrorinforzati, l’incamiciatura in cemento armato dei pilastri per ottenere incrementi di rigidezza e resistenza della struttura e il consolidamento dei solai in latero-cemento. “Questo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – LaCampania ha inserito nell’elenco dei progettibili l’intervento inerente il rinforzo strutturale e l’adeguamentofunzionale dell’edificio scolastico “S.” ubicato alla via Port’Arsa e conseguentemente stanziato 3.028.974,52 euro per la realizzazione dei lavori. A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello. L’intervento prevede, tra l’altro, la fasciatura esterna degli elementi strutturali in cemento armato con polimeri fibrorinforzati, l’incamiciatura in cemento armato dei pilastri per ottenere incrementi di rigidezza e resistenza della struttura e il consolidamento dei solai in latero-cemento. “Questo ...

