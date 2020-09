Scuola, la nuova circolare del ministero: «Senza certificato del tampone negativo non si rientra in classe» (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembre Se ci si assenta da Scuola per sintomi sospetti da Covid-19 non si può tornare in classe Senza un certificato di tampone effettuato. La nuova circolare, diffusa dal ministero della Salute, interviene ulteriormente su un tema di gestione piuttosto complesso. Fino a pochi giorni fa genitori e pediatri si erano dimostrati piuttosto preoccupati riguardo alle code e ai tempi di attesa non agevoli per le risposte dei test. Nel pieno degli scioperi e delle manifestazioni di studenti e operatori scolastici, andati in scena oggi nelle piazze italiane, e previsti anche per domani, arriva un ulteriore documento da parte del ministero della Salute. La nuova ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembre Se ci si assenta daper sintomi sospetti da Covid-19 non si può tornare inundieffettuato. La, diffusa daldella Salute, interviene ulteriormente su un tema di gestione piuttosto complesso. Fino a pochi giorni fa genitori e pediatri si erano dimostrati piuttosto preoccupati riguardo alle code e ai tempi di attesa non agevoli per le risposte dei test. Nel pieno degli scioperi e delle manifestazioni di studenti e operatori scolastici, andati in scena oggi nelle piazze italiane, e previsti anche per domani, arriva un ulteriore documento da parte deldella Salute. La...

