Scuola, dopo assenza per sintomi assimilabili al Covid per tornare in classe serve il tampone (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus, per il rientro a Scuola dopo assenza per malattia con sintomi sospetti è necessario presentare il tampone negativo. Nuova circolare sulla gestione dell’emergenza coronavirus a Scuola: per tornare in classe dopo sospette infezioni sarà necessario presentare il certificato di negatività, di fatto il risultato del tampone. Requisito necessario sia per i docenti che per gli alunni. La circolare del Ministero della Salute: per tornare a Scuola dopo malattia con sintomi assimilabili al coronavirus serve il tampone Il chiarimento arriva direttamente dal ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus, per il rientro aper malattia consospetti è necessario presentare ilnegativo. Nuova circolare sulla gestione dell’emergenza coronavirus a: perinsospette infezioni sarà necessario presentare il certificato di negatività, di fatto il risultato del. Requisito necessario sia per i docenti che per gli alunni. La circolare del Ministero della Salute: permalattia conal coronavirusilIl chiarimento arriva direttamente dal ...

fanpage : Aiutiamoli a trovare Eva, scomparsa a 16 anni - piersileri : La parola fondamentale è gradualità: si ad un aumento tifosi in percentuale rispetto a capienza degli stadi ma con… - Corriere : La nuova circolare: senza tampone non si torna a scuola dopo un’assenza con sintomi C... - aboutcatia : @Vamonluvi Intanto non sapeva come funziona il programma e si vede perché continua a chiedere determinate cose e cm… - jobwithinternet : RT @Gianmar26145917: Lavaggio del cervello a scuola: proposta di legge #PD per far cantare l’inno all’odio “Bella Ciao” agli alunni e per e… -