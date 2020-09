Scuola, cosa fare dopo una positività da Covid-19: la circolare del ministero della Salute (Di venerdì 25 settembre 2020) In caso di sintomi sospetti di un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere “tempestivamente il test diagnostico” al dipartimento di prevenzione. È quanto prevede l’ultima circolare del ministero della Salute, diffusa per «fornire chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni/personale scolastico. Le indicazioni riguardano 4 scenari: il caso in cui un alunno ha più di 37,5 di febbre o una sintomatologia compatibile a Scuola; il caso in cui questo avvenga invece a casa; il caso in cui è un operatore scolastico ad avere febbre o altri sintomi a Scuola; e infine se l’operatore scolastico accusa sintomi a casa. In tutti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) In caso di sintomi sospetti di un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere “tempestivamente il test diagnostico” al dipartimento di prevenzione. È quanto prevede l’ultimadel, diffusa per «fornire chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da-19 o da patologia diversa da-19 per alunni/personale scolastico. Le indicazioni riguardano 4 scenari: il caso in cui un alunno ha più di 37,5 di febbre o una sintomatologia compatibile a; il caso in cui questo avvenga invece a casa; il caso in cui è un operatore scolastico ad avere febbre o altri sintomi a; e infine se l’operatore scolastico accusa sintomi a casa. In tutti ...

