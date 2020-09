Scuola: a Milano corteo di protesta 'mascherato' (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 SET - Tutti, o quasi, con le mascherine: è partito così questa mattina il primo corteo studentesco dell'anno, in era Covid, a Milano. E proprio l'epidemia e la sicurezza delle scuole sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 settembre 2020), 25 SET - Tutti, o quasi, con le mascherine: è partito così questa mattina il primostudentesco dell'anno, in era Covid, a. E proprio l'epidemia e la sicurezza delle scuole sono ...

Corriere : Modello scandinavo nei Comuni vicino a Canneto Pavese: «È la nostra alternativa alla didattica online». Le classi s… - SkyTG24 : Coronavirus, in Brianza bimbo fa tampone e va a scuola prima di sapere l'esito: positivo - klaretta2006 : RT @Open_gol: Cortei a Torino, Roma e Milano. Nel pomeriggio a Napoli e Siracusa. Nel mirino i ritardi e le mancanze che hanno caratterizza… - FrancescoCoccoT : La sciopero della scuola a Milano: “Da noi manca il 60 per cento degli insegnanti” - rep_milano : Studenti, insegnanti e genitori in piazza: 'La scuola è da cambiare' [di SARA BERNACCHIA] [aggiornamento delle 13:5… -