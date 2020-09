Scu, 8 arresti a Brindisi: in carcere Giovanni Donatiello, il ‘braccio destro’ del boss Rogoli. Condannato all’ergastolo, era libero dal 2018 (Di venerdì 25 settembre 2020) Oltre metà della vita l’ha passata in carcere: 32 anni dietro le sbarre per mafia e omicidi, mai una sola parola sul gruppo di fuoco della Sacra corona unita né sulle guerre di mala. Tanta buona condotta e progetti di rieducazione sociale: la redazione di un giornale, gli incontri con i ragazzi delle scuole. Giovanni Donatiello, 59 anni, di Mesagne, in provincia di Brindisi, era entrato in carcere a 24 anni, nel 1986 ed è tornato in libertà agli inizi del 2018. Sembrava essersi scrollato di dosso il passato di commistioni con la malavita organizzata salentina che avevano contraddistinto la sua “precedente vita”. Restava tutto lì, in quel soprannome da boss, Cinquelire, lo stesso, immutato, che ricorre ora in una nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Oltre metà della vita l’ha passata in: 32 anni dietro le sbarre per mafia e omicidi, mai una sola parola sul gruppo di fuoco della Sacra corona unita né sulle guerre di mala. Tanta buona condotta e progetti di rieducazione sociale: la redazione di un giornale, gli incontri con i ragazzi delle scuole., 59 anni, di Mesagne, in provincia di, era entrato ina 24 anni, nel 1986 ed è tornato in libertà agli inizi del. Sembrava essersi scrollato di dosso il passato di commistioni con la malavita organizzata salentina che avevano contraddistinto la sua “precedente vita”. Restava tutto lì, in quel soprannome da, Cinquelire, lo stesso, immutato, che ricorre ora in una nuova ...

