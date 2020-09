Scocca la scintilla per Valentina Autiero | Cavaliere da sogno a Uomini e Donne (Di venerdì 25 settembre 2020) Nello studio di Uomini e Donne, Scocca finalmente la scintilla per Valentina Autiero. Dopo molto tempo, la dama è uscita con un nuovo Cavaliere, Germano, che è riuscito a farle battere il cuore. Scopriamo il suo racconto. Non accadeva da diverso tempo a Uomini e Donne. Dopo tante settimane, finalmente Scocca la scintilla per Valentina … L'articolo Scocca la scintilla per Valentina Autiero Cavaliere da sogno a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Nello studio difinalmente laper. Dopo molto tempo, la dama è uscita con un nuovo, Germano, che è riuscito a farle battere il cuore. Scopriamo il suo racconto. Non accadeva da diverso tempo a. Dopo tante settimane, finalmentelaper… L'articololaperdaproviene da www.meteoweek.com.

Camilla230619 : RT @alycecappellaio: Quella scintilla che scocca nel momento stesso in cui lo guardi negli occhi e ti parla. Quella... - camomillasia : RT @alycecappellaio: Quella scintilla che scocca nel momento stesso in cui lo guardi negli occhi e ti parla. Quella... - Labellapassante : RT @alycecappellaio: Quella scintilla che scocca nel momento stesso in cui lo guardi negli occhi e ti parla. Quella... - LauraAlessi_ : RT @alycecappellaio: Quella scintilla che scocca nel momento stesso in cui lo guardi negli occhi e ti parla. Quella... - Isabella_Natta : RT @alycecappellaio: Quella scintilla che scocca nel momento stesso in cui lo guardi negli occhi e ti parla. Quella... -

Ultime Notizie dalla rete : Scocca scintilla Scocca la scintilla per Valentina Autiero | Cavaliere da sogno a Uomini e Donne MeteoWeek Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: il bacio al GF Vip

Un bacio rovente quello tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli durante la terza serata del GF Vip. Come prova settimanale la ex Lady Briatore e l’ex Velino di Striscia la Notizia dovevano sfior ...

Nicoletta Mantovani si è sposata: ecco chi è il nuovo compagno della vedova di Pavarotti

Nicoletta Mantovani ha detto sì al suo nuovo amore Alberto Tinarelli. La vedova di Luciano Pavarotti si è sposata oggi nella Basilica di Sant’Antonio a Bologna. Poi i festeggiamenti sulle colline emil ...

Un bacio rovente quello tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli durante la terza serata del GF Vip. Come prova settimanale la ex Lady Briatore e l’ex Velino di Striscia la Notizia dovevano sfior ...Nicoletta Mantovani ha detto sì al suo nuovo amore Alberto Tinarelli. La vedova di Luciano Pavarotti si è sposata oggi nella Basilica di Sant’Antonio a Bologna. Poi i festeggiamenti sulle colline emil ...