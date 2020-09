Sciopero Serie C, niente intesa Aic-Lega: la Figc può rinviare la prima giornata. Il Palermo attende… (Di venerdì 25 settembre 2020) "niente intesa Aic-Lega, la Figc può rinviare la prima".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che fa il punto sullo stato di agitazione, che da giorni, contrappone AIC e Lega Pro. Nella giornata di ieri, i presidenti Gravina (Figc) e Ghirelli (Lega Pro) che insieme a Umberto Calcagno (vicepresidente vicario del sindacato dei calciatori), si sono incontrati per provare a evitare lo Sciopero dei calciatori indetto dall'AIC che rischia concretamente di far slittare l'avvio del campionato di Serie C. L'incontro però, non è stato risolutivo e a meno di clamorose sorprese, oggi "la Figc comunicherà il rinvio della ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) "Aic-, lapuòla".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che fa il punto sullo stato di agitazione, che da giorni, contrappone AIC ePro. Nelladi ieri, i presidenti Gravina () e Ghirelli (Pro) che insieme a Umberto Calcagno (vicepresidente vicario del sindacato dei calciatori), si sono incontrati per provare a evitare lodei calciatori indetto dall'AIC che rischia concretamente di far slittare l'avvio del campionato diC. L'incontro però, non è stato risolutivo e a meno di clamorose sorprese, oggi "lacomunicherà il rinvio della ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Serie Sciopero Serie C, la FIGC prova a scongiurarlo: ecco come Ottopagine Aic e Lega a confronto C’è la riunione del Gos

Ore calde per la serie C dopo lo sciopero indetto nei giorni scorsi dall’AIC. I presidenti Gravina e Ghirelli, rispettivamente di Figc e Lega Pro, stanno cercando di scongiurare lo sciopero. Prosegue ...

