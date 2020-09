Sciopero Serie C | niente intesa AIC-Lega | la Figc può rinviare la prima giornata Il Palermo attende…

Leggi su mediagol

(Di venerdì 25 settembre 2020) "Aic-, lapuòla".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che fa il punto sullo stato di agitazione, che da giorni, contrappone AIC ePro. Nelladi ieri, i presidenti Gravina () e Ghirelli (Pro) che insieme a Umberto Calcagno (vicepresidente vicario del sindacato dei calciatori), si sono incontrati per provare a evitare lodei calciatori indetto dall'AIC che rischia concretamente di far slittare l'avvio del campionato diC. L'incontro però, non è stato risolutivo e a meno di clamorose sorprese, oggi "lacomunicherà il rinvio della ...